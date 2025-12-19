Zeynep Bastık’tan 2026’ya hediye: Zor

Zeynep Bastık, yeni şarkısı “Zor”u yayınladı. Ünlü sanatçı “Zor”un klibi için de Büyükada’da kamera karşısına geçti. Zeynep Bastık, 2025’in son günlerine yeni teklisi “Zor” ile veda ederek 2026’ya iddialı bir şarkıyla giriş yapıyor. Dinleyicisini duygusu yüksek bir hikâyenin içine davet eden şarkı; kopamayan aşkları, yarım kalmış duyguları sade ama etkili bir anlatımla buluşturuyor. Pop çizgisinde ilerleyen “Zor”, güçlü sözleriyle dikkat çekiyor.

Şarkının söz yazımında Zeynep Bastık’a Ateş Atilla eşlik ediyor. Bestesinde ve prodüktör koltuğunda ise Almanya merkezli prodüktör enstrümantalist Berky yer alıyor. Farklı birçok yeteneğinin yanında aldığı klasik piyano eğitimleri sayesinde elektronik ve dans müziğini başarılı bir şekilde harmanlayan Berky; bugüne kadar Bausa, Apache207, Aylivave RIN gibi isimlerle çalışarak uluslararası hitlere imza atmış bir üretici olarak Zeynep Bastık’ın sound’una global şekilde yön veriyor.

“Zor”, pop müziğin akıcı yapısını doğu-batı sentezli müzikal dokularla genişleten bir yapı sunuyor. Parçanın altyapısında ud gibi Türk müziğine özgü motifler, modern elektronik ve pop elementleriyle yan yana geliyor.

BÜYÜKADA’DA KLİP

Zeynep Bastık yeni şarkısı “Zor” için çekilen klipte Büyükada’da kamera karşısına geçti. Klibin yalın anlatımı, şarkının duygusunu ön plana çıkaran güçlü bir eşlikçi niteliği taşıyor. “Zor”, Zeynep Bastık’ın duygusal anlatım gücünü bir kez daha ortaya koyarken, hem müzikal hem de görsel dünyasıyla dinleyicisine tanıdık bir his bırakıyor.

