Ebru Yaşar ile 2026’ya ışıltılı merhaba

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yeni yılı Pullman Istanbul Hotel & Convention Center’da sahne alarak karşıladı. Yılbaşı gecesine özel hazırladığı repertuvar ve göz kamaştıran sahne şovuyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Ebru Yaşar, 2026’ya müzik ve eğlence dolu bir başlangıç yaptı.

Geceye kırmızı kadife elbisesiyle çıkan Ebru Yaşar, zarafeti ve şıklığıyla göz doldurdu. Yeni yılın ruhunu yansıtan iddialı sahne kostümüyle büyük beğeni toplayan sanatçı, performansıyla olduğu kadar stil seçimiyle de gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sevilen hit parçalarının yanı sıra yılbaşı gecesine özel sürpriz şarkılar da seslendiren Yaşar’a, salonu dolduran davetliler hep bir ağızdan eşlik etti. Performansı kadar enerjisi ve seyirciyle kurduğu sıcak iletişimle de büyük alkış alan Yaşar, yeni yıla girerken sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulundu. Ebru Yaşar, Pullman Istanbul Hotel & Convention Center’daki bu özel yılbaşı konseriyle 2026’ya müzik ve ışıltı dolu bir imza attı.

