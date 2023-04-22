Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ne zaman boşanacağı belli oldu  

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in 2022'nin ağustos ayında dillere destan bir düğünle yaptıkları evlilikleri bayram sonrası açacakları davayla son bulacak. Avukatlarına talimat veren ikili anlaşmalı olarak yollarını ayıracak.



Mahkemeye sunacakları dilekçede fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtecek olan ikili karşılıklı hiçbir talepte bulunmayacak. Çiftin gizlilik talep edecekleri iddia edilen boşanma davasının birçok ünlü ismin işlemler daha hızlı ilerlediği için tercih ettiği Beykoz Adliyesi ya da Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde açılacağı konuşuluyor.

DİZİDE GELİNLİK GİYDİ, GERÇEK HAYATTA BOŞANIYOR

Öte yandan özel hayatında boşanmaya hazırlanan Demet Özdemir başrolünü Engin Akyürek'le oynadığı Adım Farah dizisinde ise gelinlik giymişti. O3 Medya imzalı dizinin yeni bir gelişme olmazsa yurtdışı satışlarından dolayı 26 bölüm yayın garantisinin olduğu belirtiliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.