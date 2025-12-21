 Çocuklarla gün boyu oyunlar oynadılar 

Gökberk Demirci ve Murat Aygen-Nihan Aslı Aygen, kanser tedavisi gören 30 çocukla bir araya gelerek, gün boyu zaman geçirdi.

Üsküdar'daki Playland'da gerçekleşen etkinlikte oyuncular, Kansersiz Yaşam Derneği'nin desteklediği miniklerle oyunlar oynayıp, sohbet etti. Playland, yılbaşı etkinlikleri kapsamında ünlü isimlerle, kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya getirdi.



MANEVİ HAZZINI KELİMELERLE TARİF EDEMEM

Gökberk Demirci, "Bugün onlarla olmak paha biçilemez. Eğlendik ve keyifli vakit geçirdik. Elimden geldiğince bu tarz organizasyonlara dahil olmaya çalışıyorum. Manevi hazzını kelimelerle tarif edemem. Eventlere katılıyoruz ama hep aynı şeyler, burası bambaşka. Burası insanı heyecanlandıran ve mutlu eden bir yer. Çocuklarla aram iyidir, beni severler. Sette de çocuk oyuncular hep yanımdadır. Onların bana kattığı inanılmaz bir enerjisi var. Playland ailesine buna vesile oldukları için ayrıca teşekkür ederim." dedi.



'Rüya' dizisine dahil olan Demirci, "Ekipteki herkes birbirinden tatlı, çok iyi enerjileri var. Girdiğim andan itibaren yabancılık çekmedim. Seyirciden de güzel yorumlar aldım. Seyirciyle özlemiştik, hasret gideriyoruz" diye konuştu.

BURADA OLMAK ÖZEL BİR DURUM

Murat Aygen, "Çok kıymetli etkinlik. Çocukların yanında olmak istedik" dedi. Nihan Aslı Aygen, "Kızım da burada, onlarla oynuyor. Burada olmak özel bir durum. Bizde tadını çıkarıyoruz" diye konuştu. YouTube projesi için Murat Aygen, "YouTube projesi diye başladık ama işi büyüttük. YouTube özgür bir alan ve neticesini hemen alıyorsun. Her detayını görüyorsun manipülasyona açık değil. Kafamda kurduğum projeleri birine sunmak yerine orada kendi platformda istediğim gibi yapmayı tercih ediyorum. İki yıllık plan yaptık, parasını da ayırdık. Alaka Medya şirketi kurduk. Bazı isimleri de kadromuza kattık. Eş zamanlı dizi ve sinema projesi de var. 2026 yılında iki dizi ve sinema projesi hazırlıklarına başladık" ifadelerini kullandı. Nihan Aslı Aygen, "Üçüncü kitabımı yazdım. İki çocuk oyunu yapacağım" dedi.

Tiyatroya ilginin yeniden olmasına Murat Aygen, "Sahne sanatlarının bazı şeylerin diğerlerinden ayrışması lazım. Salon fiyatların düşük olması lazım. Full bilet satılacak ki oyuncular ve sahne arkası para kazanabilsin. Biraz sponsorlardan destek olunması lazım. Şunu önermek istiyorum, ev sahipleri belirli oranda indirim yapsın" açıklamasını yaptı.

