 Bülent Serttaş'ın sahne öncesi ailece kutlaması

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, yeni yılı NG Sapanca otelde konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Sahne öncesinde aile ile yeni kutlayan Serttaş, "Aile insanı ayakta tutan en önemli şey. Bende eşimin gücü ve çocuklarımın sevgisiyle yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim herkesin ailesine birlik, dirlik, huzurlu etsin" dedi.

