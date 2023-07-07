 Arzu Kaprol ile plajlar renkleniyor

Tamamı Anadolu’da ve geleneksel yöntemlerle, sosyal girişimcilik sistemine katkı sağlayarak üretilen kumaşların kullanımıyla tasarlanan K by Kaprol beachwear koleksiyonunda plaj modasının anahtar kelimeleri; rahatlık ve şıklık bu koleksiyonda yeniden yorumlanıyor.

2023 yılında, plajlarda bikini ve mayoları tamamlayan elbise, tunik ve kaftanlar, şehir hayatının dinamizmine ise konfor ve canlılık katıyor. Hafif kumaşların, özgün detaylarla harmanlandığı tasarımlar, gardıropların vazgeçilmez parçalarından olmaya aday. Neonlar, çiçek desenleri, doğanın yansımaları Arzu Kaprol desenlerinde yeniden yorumlanıyor.

Farklı renk kombinleriyle tasarlanan desenlerin uygulandığı kaftanlar, ince vual, ham pamuk ve ipek detaylarla zenginleşiyor. Yaşayan ve yaşatan renkler, formlar İlkbahar Yaz 2023 kaftan koleksiyonunun öne çıkan diğer özelliklerinden.

Sürdürülebilirlik esaslarına dayanan tasarım ve üretim süreçlerinin uygulandığı Arzu Kaprol koleksiyonlarında yer alan saf, doğal ve sürdürülebilir liflerle, yavaş üretim yöntemleri kullanılarak tasarlanan pantolon ve elbiseler de yine plajda konfor ve şıklığı birleştirmek isteyenlerden tam not alıyor. Geleneksel dikim yöntemlerinin kullanıldığı tasarımlar, bitişlerdeki özen ve özgün kumaş kullanımlarıyla fark yaratıyor.

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