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Arzu Kaprol ile plajlar renkleniyor

Arzu Kaprol Sacred-Kutsal İlkbahar Yaz 2023 koleksiyonu benzersiz renkleri, özel desenleri ve yaz sıcaklığında sonsuz konfor sağlayan kumaş kullanımlarıyla plajları renklendiriyor.

Arzu Kaprol ile plajlar renkleniyor

Tamamı Anadolu’da ve geleneksel yöntemlerle, sosyal girişimcilik sistemine katkı sağlayarak üretilen kumaşların kullanımıyla tasarlanan K by Kaprol beachwear koleksiyonunda plaj modasının anahtar kelimeleri; rahatlık ve şıklık bu koleksiyonda yeniden yorumlanıyor. 

Arzu Kaprol ile plajlar renkleniyor

2023 yılında, plajlarda bikini ve mayoları tamamlayan elbise, tunik ve kaftanlar, şehir hayatının dinamizmine ise konfor ve canlılık katıyor. Hafif kumaşların, özgün detaylarla harmanlandığı tasarımlar, gardıropların vazgeçilmez parçalarından olmaya aday. Neonlar, çiçek desenleri, doğanın yansımaları Arzu Kaprol desenlerinde yeniden yorumlanıyor. 

Arzu Kaprol ile plajlar renkleniyor

Farklı renk kombinleriyle tasarlanan desenlerin uygulandığı kaftanlar, ince vual, ham pamuk ve ipek detaylarla zenginleşiyor. Yaşayan ve yaşatan renkler, formlar İlkbahar Yaz 2023 kaftan koleksiyonunun öne çıkan diğer özelliklerinden.

 Arzu Kaprol ile plajlar renkleniyor

Sürdürülebilirlik esaslarına dayanan tasarım ve üretim süreçlerinin uygulandığı Arzu Kaprol koleksiyonlarında yer alan saf, doğal ve sürdürülebilir liflerle, yavaş üretim yöntemleri kullanılarak tasarlanan pantolon ve elbiseler de yine plajda konfor ve şıklığı birleştirmek isteyenlerden tam not alıyor. Geleneksel dikim yöntemlerinin kullanıldığı tasarımlar, bitişlerdeki özen ve özgün kumaş kullanımlarıyla fark yaratıyor. 

 

 

 

 

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