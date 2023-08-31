Zara Bal Festivali’nde büyük coşku

31.08.2023 20:44

Bu yıl 21.si gerçekleştirilen Zara Bal ve Kültür Festivali, iki gün süren etkinliklerle sona erdi. Festivalde ünlü sanatçılar Aydilge ve Seda Üren sahne aldı. Büyük coşkunun yaşandığı festivalde sanatçılara Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik tarafından meşhur Zara Ballarından hediye edildi.