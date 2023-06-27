Zafer Algöz ve Can Yılmaz yaz turnesinde güldürmeye devam edecek

27.06.2023 21:52

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz ile komedi yazarı ve oyuncu Can Yılmaz’ın iki kişilik gösterisi "Burda Olan Burda Kalır" oyunu yaz turnesiyle Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyor.