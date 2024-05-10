Yonca Evcimik, genç görünümünün sırrını açıkladı! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Türkiye’de sahne yapan pek çok ismin yurt dışındaki dünyaca ünlü starlardan etkilendiğini söyleyen şarkıcı, "Yurt dışındaki tüm starlar Walt Disney’den yetişmiş, bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Ben kendi kendimi yetiştirdim. Orada şarkı söylemeyi ve aktörlüğü öğreniyorlar. Bir alıntı var, hepimiz bir şeyden etkileniyoruz, kılık kıyafetten tutun da" dedi.



"Çocuk doğurmak için evlenmeyi hiç düşünmüyorum" diyen Evcimik, "Aşk varsa sizi besler, yoksa kendi kendimizi besliyoruz. Maddi manevi kimseye ihtiyacım yok, ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Öyle aşkın eksikliğini hissetmiyorum. Olursa da tadından yenmez. Hiç evlenmeyi düşünmedim hiç de niyetim yok. Çocuk doğurmak için evlenen arkadaşlarım var. Ben hiç öyle olmadım. Bu çocuğum olmayacak anlamına gelmez bakarsınız da evlat edinirim" ifadelerini kullandı.

Güzellik sırrını veren şarkıcı, "Estetik ameliyatı olmadım. Vitaminlerle hücrelere likit dolgu yapılıyor. Bebek kordonundan kök hücre yaptırdım. Yüzüme ve boynuma yaptırdım. Yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor. Artık ne estetiğe ne başka bir şeye ihtiyaç var" dedi.