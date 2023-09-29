Yeni evine taşınan Songül Öden'den esprili 'kedi' paylaşımı

2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenen ve beş aylık hamile olan Songül Öden, yeni evine taşındı.



Hamilelik döneminde taşınmanın zorluğundan bahseden oyuncudan, esprili paylaşım geldi.



Öden, kedilerinin yeni evine ancak alıştığını söyledi.

Oyuncu, "Ekrem& Türkan& Leyla 10 gün sonra yeni evi protesto etmeyi bırakıp saklandıkları yerden çıktılar" diye yazdı.



Öden'e yorum yağdı.