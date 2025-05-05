Yaşar mutlu evliliğini anlattı!

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, hafta içi her gün NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla yayınlanan Bambaşka Sohbetler, müzisyen Yaşar'ı konuk etti. Usta müzisyen; özel yaşamından şarkılarına, müzik yolculuğuna, duygularına kadar pek çok özel konuda Ceyda Düvenci'ye adeta kalbini açtı.

BABASIZ BÜYÜDÜM

Psikolog eşi Merve Oğuz ile 14 yıllık mutlu bir evliliği olan Yaşar, ailesi için duygularını şu cümlelerle paylaştı: "Gayet mutluyum evimin içinde de, hayatımda da; her şey yolunda. 14 yıllık evlilik, oğlum 12 yaşında, eski yaptığım şeyleri yine, ama bu sefer büyüyerek yaptım; önce eşimle, sonra ailece yapmaya başladık... Bu benim özlediğim bir şeydi, ben babasız büyüdüm, şimdi oğlumu baba olarak büyütebildiğim için ayrıca bir mutluluğu var" dedi.

SENİ BEN BABA YAPTIM

Yaşar, sözlerine şöyle devam etti: "Kerem bir yerden duymuş, bana takılıyor 'Seni ben baba yaptım' diyor, aslında doğru laf. Bu son 2 yılda baya değiştik, baba oğul pek çok şeyi birlikte yapmaya başladık, ikinci hayat gibi bir şey yaşıyorum. Spor da yapıyoruz, oyun da yapıyoruz. Evcimenim, Kerem evde olmadığım zaman çok bozuluyor. Ben geldiğimde uyumuş olacaksın ama, geleceğim deyince sorun etmiyor."