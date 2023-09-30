Yapımcı Faruk Turgut, Hande Erçel'in oyunculuğu hakkında konuştu

Ünlü yapımcı Faruk Turgut, 10 Haber'den Müge Dağıstanlı'ya konuştu. Yapımcı, son dönemde oyunculuğuyla eleştirilen Hande Erçel hakkında konuştu.

Yapımcı, "Hande'nin oyunculuğunu Türkiye tartışıyor, ama onu Güney Amerika'daki bir seyirci izlerken, "Oyunculuğu ne kadar kısıtlı" demiyor. Bayılarak takip ediyor. Kızı niye günah keçisi ilan ediyorlar anlamadım. Diğerleri daha mı iyi? Sanki hepsi Oscar'lık performans sergiliyor, bir tek Hande kötü! Kızın başkaları gibi torpili de yok üstelik. Herkes kabul etsin ki, Hande Erçel bir dizinin yurt dışı satışını garantieyen isim. Bu da yapımın ayakta kalması demek.