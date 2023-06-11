Ünlü sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

Ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu geldi. İşte detaylar...

 

Bir dönem Can Yaman ile sevgili olan ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta, hamilelik fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. 

İtalyan sunucu, hamile olan arkadaşı Irene Simeone ile denizde poz verdi.

Aynı pozu İtalyan sunucunun sevgilisi Loris Karius ile arkadaşı Irene Simeone'nin eşi Mirko Manola da verdi. 

İtalya'da tatile çıkan Leotta, bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci sevgilisi Karius'un karesini de yayınladı. 

İtalyan sunucu, denizin içinde de karesini yayınladı. 

Leotta, son olarak köpeğini de paylaştı. 

 

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Diletta Leotta

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