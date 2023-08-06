Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz verdi. İşte detaylar...

Geçen sene iş insanı Fevzi Kardeseci ile nikah masasına oturan şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin'in Amerika'daki evine FBI tarafından baskın düzenlenmişti. Gözaltı gerekçesinin de 'kripto piyasasında usulsüzlük' olduğu belirtilmişti.


Kripto piyasasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan çiftin kripto üzerinden insanları dolandırdığı ileri sürüldü. Hesabı bloke edilen ve pasaportuna el konulan Yeşim Erçetin’in 50 bin dolar kefaret bedeliyle serbest kalması gündemde.

Bir süre sonra serbest bırakılan Erçetin, Amerika yaşantısına devam ediyor.


Şarkıcı, kızı Yağmur Lara Orhon ile çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

 

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Yeşim Erçetin

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