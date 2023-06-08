Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'ten yeni şarkı

Besteleriyle ve güçlü yorumuyla söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü popçu Tuğba Özerk, yeni single “Sahibinden Satılık” Özerk müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda bugün yayınladı.



Söz ve müziği Tuğba Özerk’e ait olan “Sahibinden Satılık” şarkısının düzenlemesini Murat Yeter yaparken Klibin yönetmenliğini ise Buğra Karaçam yaptı.



İstanbul’da çekilen klipte özel efektler ve yapay zeka kullanırken, Tuğba Özerk ise cesur pozlarıyla kameraların karşısına geçti.



Geçtiğimiz aylarda çıkardığı “Çalkala” şarkısıyla uzun süre dijital platformda en çok dinlenenler arasında yer almayı başaran Özerk, “Bu yaz benim yüzümden biraz geç geldi. Sebebi ise benim güzel bir şarkı çıkarmamı beklediler” diyerek esprili bir şekilde cevap vermesinin yanı sıra iddialı olduğunu da dile getirdi.