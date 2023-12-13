Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Müzisyen Kurtuluş Kuş, kuzeniyle nişanlıyken Selin Berköz ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Şarkıcı, son dönemde 'Kısmetse Olur' programına katılan Berköz ile birlikteyken ondan nişanlı olduğunu sakladığı söyleniyor.



Berköz ile iki yıldır birlikte olan Kuş'un o dönemde Mersin'de yaşayan akrabasıyla evlilik planı yaptığı öğrenildi.

Selin Berköz'ün müzisyenin kuzeniyle evleneceği haberini sosyal medya hesaplarında gördüğü konuşuluyor.

Berköz, programda kolundaki KK yazılı ve kuş dövmelerini sorulduğu ortaya çıktı.

Kurtuluş Kuş, kuzenine evinde evlenme teklifi anı paylaşıp, "Kanka siz çıkın benim biraz işim var. Evleniyorum" diye yazmıştı.



Çift, bu ayın 28'sinde Ankara'da dünyaevine girecek.

Berköz ise sevgilisinin nişanlı olduğunu öğrendikten sonra ilişkisini bitirdi.