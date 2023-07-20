Ünlü oyuncu Şılan Makal bikinili poz verdi 20.07.2023 16:45 Ünlü oyuncu Şılan Makal, bikinili çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncu Şılan Makal, geçtiğimiz ay Başakşehir'de oynayan milli futbolcu eşi Şener Özbayraklı ve oğlu Şener ile tekne tatiline gitmişti. Oyuncu, oğlu Şener ile yeniden tatile çıktı. Makal, bikinili çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı. Oyuncu oğluyla karesine, "Bu çocuk benim en yakın arkadaşım oldu" diye yazdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Şılan Makal