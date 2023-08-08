Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu komşusuyla görüntülendi

Aslı Bekiroğlu kol kola görüntülendiği arkadaşı için bakın ne dedi? Şok açıklama

 

Aslı Bekiroğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Kol kola görüntülendiği erkek arkadaşı Muratcan Sancak için oyuncu, "Beyefendi mahalleden yakın arkadaşım. Bebek'ten... Komşum" dedi.

Bekiroğlu, "Komşunuz ne iş yapıyor?" sorusuna, "Hiç bilmiyorum. Mahalleden arkadaşım" yanıtını verdi.

Çeşme ve Bodrum'da tatil yaptığını belirten oyuncu, "Döndüm artık. Dijital platformda olacak iki diziyle görüşüyorum" dedi.

Tatil beldelerinin pahalı olduğunu belirten Bekiroğlu, "Çok pahalı olduğu için döndüm. Çeşme ve Bodrum'da bir gece dışarı çıkınca canınız sıkılıyor. 1-2 hafta tatil yaptım" diye konuştu.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi