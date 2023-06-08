Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar 08.06.2023 19:16 Ünlü model Şevval Şahin, tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. İşte haberin detayları... Şevval Şahin, bir süredir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tatile çıktı. Model, tatilden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Şahin'in bikinili kareleri, sosyal medyada gündem oldu. Murat Kazancıoğlu il eğlenceli anlarını yayınlayan Şahin'e beğeni yağdı. Model, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Şevval ŞahinMurat Kazancıoğlu