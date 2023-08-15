Ünlü model Sara Arfaoui'den Barselona pozları 15.08.2023 21:24 Ünlü model Sara Arfaoui, Barselona pozlarını Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar... İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, bikinili pozunu paylaştı. Manchester City takımından Barcelona'ya transfer olan Gündoğan, çocuğu Kais ile de poz verdi. Barselona'da çektirdiği kareleri İtalyan model, Instagram'dan yayınladı. Beş ay önce anne olan Sara Arfaoui'nin doğum kilolarını verdiği görüldü. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Sara Arfaouiİlkay Gündoğan