Ünlü mankenler Türk modasını dünyaya tanıttı

Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı İFCO 07-09 Ağustos tarihinde gerçekleşti. İstanbul Fuar merkezinde gerçekleştirilen hazır giyim ve Moda Fuarı İFCO ,İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ( İHKİB) iştirakı İTKİB fuarcılık A.Ş tarafından düzenlendi.

100’ün üzerinde ülkeden alım grupları ile binlerce seçkin ziyaretçinin katıldığı fuarda Akif Örük ve Erkan Yılmaz tarafından düzenlenen defileler 3 gün boyunca büyük ilgi gördü. Defilelere Demet Şener, Wilma Elles ,Özge Ulusoy ,Doğa Yavuz, Berna Batur ve Beste Tuğçe Viran’ında aralarında bulunduğu 50'ye yakın manken katıldı. Defile sonrası ünlü mankenler soruları yanıtladı.

DEMET ŞENER

Türk tekstili aslında dünyada çok yer edinmiş çok başarılı her zaman dünyanın her yerinde baktığımızda gördüğümüz “Made in Türkiye” yazısı bizi de tabii ki her Türk gibi gururlandırıyor ve onun bir parçası olmaktan her zaman gurur duyuyorum. Tatil çok sevmiyorum biz çalışmayı seviyoruz buradaki arkadaşlarım gibi. İş ve tatili dengeliyoruz.

WILMA ELLES



Fuar gerçekten çok iyi şimdi burada bütün dünya bir araya geliyor. Tekstil sanayinin motoru burada şu anda ve buradan tüm dünyaya taşınmaya devam ediyor.

ÖZGE ULUSOY



Burada bizim giydiğimiz kıyafetler hem Türk tekstil sektörünü öne çıkarıyor hem de aynı zamanda sadece tekstil değil tasarımda da ön planda olduğumuzu göstermeye çalışıyor. Burada birleşen bütün dünyanın tasarımını Tekstille ve dünyadan gelen bütün misafirleri burada ağırlamaya amaçlayan bir organizasyon biz de o yüzden bu podyumda olduğumuz mutluyuz.