Ünlü çift Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı 16.07.2023 14:54 Ünlü çift Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı. İşte detaylar... Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun haberine göre; Evliliklerinde krizi aşamayan Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen, Kartal Adliyesi'nde 14. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı. Çift çocukları Su Diana'nın velayeti konusunda fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı. Çift geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Yağmur ÜnDoğaç Ergezen