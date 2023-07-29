Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz çocukları olacağını açıkladı

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz çocukları olacağını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz, önceki gün alışveriş için gittikleri İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü futbolcu ve eşi, muhabirleri kırmayarak poz verdikten sonra ayaküstü soruları yanıtladı. Aziz, “Herşey yolunda, alışveriş için geldik. İkinci kez baba olma heyecanını şimididen yaşıyorum" dedi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Serdar AzizTuğçe Aziz

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi