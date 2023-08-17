Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi

Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Yaz aylarının başında yeni bir aşka yelken açan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin’in çiftinin aşkları belgelendi.


Önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan yeni aşıklar, ilk kez görüntülenmelerinden dolayı olacak ki utangaç tavırlar sergiledi.


Gazetecilerin kendilerini görüntülemesiyle dikkatleri üzerine toplayan çift, gazetecilerin ricalarını kırmayarak, objektiflere poz verdi.


Kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan çiftten Oğulcan Engin, “Bugünlük sizden müsade isteyelim. Daha müsait bir yerde sorularınızı içtenlikle cevaplarız” dedi.

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İlayda AlişanOğulcan Engin

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