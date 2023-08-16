Ünlü çift Diletta Leotta ile Loris Karius çocuklarını kucağına aldı

İtalyan sunucu Diletta Leotta ile Alman kaleci Loris Karius, çocuklarını kucağına aldı.



Çift, hastanede odasından fotoğraf paylaştı.



İkili, bebeklerine Aria adını verdi.



İtalyan sunucu, "Bugün senin sayende yeniden doğdum. Hoş geldin Aria... Sen isteyebileceğimiz en güzel hediyesin" diye yazdı.