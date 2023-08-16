Ünlü çift Diletta Leotta ile Loris Karius çocuklarını kucağına aldı 16.08.2023 22:24 Ünlü çift Diletta Leotta ile Loris Karius çocuklarını kucağına aldı. İşte detaylar... İtalyan sunucu Diletta Leotta ile Alman kaleci Loris Karius, çocuklarını kucağına aldı. Çift, hastanede odasından fotoğraf paylaştı. İkili, bebeklerine Aria adını verdi. İtalyan sunucu, "Bugün senin sayende yeniden doğdum. Hoş geldin Aria... Sen isteyebileceğimiz en güzel hediyesin" diye yazdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Diletta LeottaLoris Karius