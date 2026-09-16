Uçaktan atlayan Ezgi Kaya'dan dikkat çeken açıklama!

Ezgi Kaya, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Biraz ilgim var. Alışveriş yapmayı seviyorum" dedi. 'Sevdiğim Sensin' dizisinde yer alan Kaya, Helin Kandemir ile arkadaşlığını anlattı.



Oyuncu, "Sette tanıştık. Enerjisi çok güzel ve kendisi tatlı... Enerjimiz tuttu. Set dışında da anlaşıyoruz. Tatlı sohbetlerimiz var" diye konuştu. Yazın skydiving yapan Kaya, "Ablamın gazıyla yaptım. Normalde o kadar cesaretli değilim. Uçaktan atladım. Bir daha yaparım çünkü keyif aldım. Başta, 'Herkes atlıyor' dedim ama yüksekliği görünce heyecan başladı. Atlamadan önce korku vardı.

45 saniye yere çakılır gibi düşüş oluyor. Bir daha yapmayı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



TERAPİ GİBİ GELDİ

Ata binen oyuncu, "Bana iyi geldi, terapi gibi... Fırsat buldukça biniyorum" dedi.



Haluk Bilginer'e hayran olduğunu belirten Kaya, "Büyük hayranlığım vardı. 'Sahtekarlar'da yer almıştık. Karşılaşmak ve sohbet etmek keyifliydi. Daha çok hayranlığım arttı. 'Şu an aşırı heyecanlanıyorum' dedim. Bana, 'Heyecan iyidir doğru kullan' dedi. Onun enerjisiyle heyecanım geçti" ifadelerini kullandı.



MATEMATİĞİ BIRAKMADI

Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Kaya, "Bırakamadım devam ediyor. Matematik dersi veriyorum. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerim var" dedi.