Trikolarla zamansız sofistike şıklık

NetWork, kadın ve erkek koleksiyonunda trikolara modern dokunuşlarla yepyeni bir soluk kazandırıyor. Farklı örgü teknikleri, hacimli kesimler ve detaylarla zenginleştirilen trikolar, her stile hitap ediyor. Oversize kazaklardan, fit silüetlere; balıkçı yaka modellerden, V yaka tasarımlara kadar birçok seçenek, konfor ve şıklığı bir arada sunuyor.

Kusursuz Renk Paletinden Trikolar

Kadın koleksiyonunda yer alan triko seçkileri doğadan ilham alan toprak tonlarından kışın vazgeçilmezi kahve, acı kahve ve siyaha kadar uzanıyor. Bej, krem, beyaz ve bu sezonun en hit rengi olan bordolar ise etek ve ceket kombinlere zarif bir dokunuş katıyor. Yumuşak dokular ve kaliteli iplikler kullanılarak üretilen trikolar günün her anında şıklığı garantiliyor. %100 kaşmir trikolar ise farklı renk seçenekleri ile her kombine

Nötr Tonlarda Yumuşak ve Lüks Kazaklar

Erkek koleksiyonunda nötr tonların ön planda olduğu trikolar yün, pamuk ve kaşmir gibi yüksek kaliteli materyallerin kullanımı öne çıkıyor. Triko seçkilerinde yenilikçi detaylar ve kesimlerle modern bir dokunuş sunuyor. İster takım ceket içine ister denim ile birlikte rahatlıkla kombinlenen trikolar stilinden ödün vermeyen erkeklerin görünümüne şıklık ve konfor katıyor.

NetWork Sonbahar/Kış 2024-2025 koleksiyonundaki triko seçkileri, zamansız tasarımları ve kaliteli işçiliği ile bu sezonun favori parçalarından olmaya aday.

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