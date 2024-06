The MAINE Bodrum’un açılış partisi yaza damgasını vurdu

Maxx Royal öncülüğünde Bodrum’a kazandırılan bir başka dünya markası The MAINE Bodrum oldu. Dünyanın en güçlü ve bağımsız gastronomi yatırımcıları arasında yer alan The MAINE Bodrum, Türkiye’ye ilk kez Maxx Royal Bodrum’dan giriş yaptı.

'Cesur yaratıcılığı', 'keskin sezgisi' ve girişimci ruhuyla ün kazanan Lübnan asıllı Kanadalı gastronomi yatırımcısı ve işletmecisi Joey Ghazal tarafından Dubai’de ilk New England Seaside Brasserie’si olarak kurulan The MAINE, dünyada şu anda iki kıtada en popüler ve eğlenceli restoran ve bar konsepti ile tanınan sıra dışı, zamansız ve sürükleyici deneyimler yaratan dünyaca ünlü uluslararası bir lüks restoran grubu markası.

The MAINE Bodrum şimdi de Türkiye’de ilk kez Maxx Royal Bodrum Resort’da özel bir kutlama partisi ile kapılarını açtı. The MAINE Man Guy, olarak da tanınan Joey Ghazal’ın ev sahibi olduğu ve dünya jet-setinden birçok celebrity’in katıldığı partiye ünlü akınına uğradı. Markanın global network'ündeki yabancı misafirler özel olarak The MAINE Bodrum partisine katılmak üzere Bodrum’a geldiler.

Dünyaca ünlü model Natalia Vodianova başta olmak üzere dünya çapında ünlü oyuncu, yönetmen, tasarımcı, model ve jet-setinden Nadine Kanso, Elen Capri F, Dima Ayad, Manuel Arnaut, Mariam Yehia, Souraya Chalhaoub, The Gstaad Guy ve Eliza Spenper- Amelia Spencer gibi Avrupa kraliyet ailesi mensuplarının yanı sıra Suzan Sabancı, Burcu Esmersoy, Başak Dizer Tatlıtuğ, Begüm Kıroğlu, Emir Bahadır ve Sinan Temo gibi iş, sanat, moda dünyasından seçkin isimlerin de ilgi gösterdiği parti son dönemlerin en çok ilgi çeken etkinliği oldu.

Neredeyse tamamen mum ışıklarının eşlik ettiği muhteşem bir canlı müzik, eğlence ve gün batımı keyfinin sunulduğu deniz kenarında enfes bir manzaraya sahip bir tepenin üzerinde konumlanan The MAINE Bodrum’un partisinde The MAINE dünyasının en iddialı lezzetleri yer alırken özel olarak yurtdışından gelen band performans gösterdi.

Maxx Royal girişimi ile Maxx Royal Bodrum’da konumlanan ilk The MAINE Bodrum…

Adını ABD’nin istakozlarıyla meşhur Maine eyaletinden alan The MAINE, Dubai’nin ardından Londra’da açıldı. Son olarak Ibiza’da açtığı dünya jet-setinin de büyük ilgi gösterdiği canlı eğlenceli restoranı ile dünya çapında tanındı.