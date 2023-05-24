Tarkan oyunu kullanıp takipçilerine çağrıda bulundu 24.05.2023 12:48 Ünlü şarkıcı Tarkan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. İşte detaylar... Bir süredir Almanya'da yaşayan Tarkan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Şarkıcı, kendisi ve eşi Pınar Tevetoğlu ile oy kullandığı anı Instagram'dan paylaştı. Megastar, "Biz oyumuzu verdik. Siz de verin mutlaka... Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" diye yazdı. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tattip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN