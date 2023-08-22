Tarkan Monaco Yıldızlar Salonu’nda

Monte Carlo la Société des Bains de Mer (SBM), 19 Ağustos’ta Monte Carlo Yıldızlar Salonu’nda Tarkan’ı bir kez daha ağırladı.

Fransız Rivierası’nın gözdesi Monaco’nun Monte Carlo şehrinde Monte Carlo la Société des Bains de Mer (SBM) tarafından gerçekleştirilen, Monte Carlo Sporting Festival 2023’ün  açılışını Chris Isaak gerçekleştirdi.

Ricky Martin, Norah Jones, Seal, Sting, Robbie Willams, Mika, Eros Ramazotti, Nile Rodgers&Chic gibi sanatçıların yer aldığı festivalin kapanış konserinde Megastar Tarkan sahne aldı. 

Sahnede 2 saat kalan sanatçı yaklaşık 21 şarkı seslendirdi. Yoğun istek üzerine biss için tekrar sahneye çıktı. 

İLK KEZ KENDİ TASARLADIĞI KIYAFETLER İLE SAHNE ALDI 

İlk kez kendi tasarladığı kıyafetler ile sahne alan MEGASTAR sahnede 2 farklı kostüm giydi. Tarkan’ın tasarladığı kostümleri Gökay Gündoğdu hayata geçirdi.

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Tarkan

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