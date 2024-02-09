'Survivor' yarışmacıların haftalık kazancı belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Survivor' yarışmasındaki kazançlar belli oldu.

Yarışmacıların haftalık kazancı belli oldu.



İşte kazançlar;

Ogeday Girişken: 80 bin TL

Yiğit Poyraz: 80 bin TL

Seda Ocak: 70 bin TL

Yunus Emre: 60 bin TL

Damla Can: 90 bin TL

Begüm Yücetan: 70 bin TL

Yasin Obuz: 90 bin TL

Seda Aktuğlu: 70 bin TL

Sahra Işık: 60 bin TL

Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

Nefise Karatay: 100 bin TL

Furkan Kızılay: 80 bin TL

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Nihat Altınkaya: 90 bin TL

Bozok Gören: 60 bin TL

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

Gizem Memiç: 70 bin TL

Doğukan Manço: 90 bin TL

Sercan Yıldırım: 80 bin TL

Pınar saka: 60 bin TL

Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

Ersin Korkut: 90 bin TL

Merve Aydın: 90 bin TL

Özgür Tetik: 60 bin TL