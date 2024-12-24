Somer Sivrioğlu Kuzey Kıbrıs gastronomisini ağırladı

Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği’nin Emlak Komitesi ve CEESS Global Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sarıalioğlu ile GTD’nin KKTC Temsilcisi ve Ceyhun Tunalı & Sons sahibi Ceyhun Tunalı, “Yavru Vatan Kıbrıs” ile kültürel ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi adına katılımcıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeye davet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gastronomisini tanıtmak amacıyla Gastronomi Turizmi Derneği “GTD” tarafından düzenlenen özel davet, Somer Sivrioğlu’nun sahibi olduğu Efendy Restaurant’da CEESS Global ve Ceyhun Tunalı & Sons ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, KKTC’nin kültürel ve gastronomik zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasını hedefleyen önemli bir organizasyon olarak gösterildi.

KKTC gastronomisi tanıtıldı

Etkinlik sırasında, KKTC’nin kendine özgü gastronomik ürünleri misafirlere ikram edildi. Hellim peyniri ve özel peynir çeşitlerinden oluşan sunumlar büyük ilgi gördü. Etkinliğin sonunda konuklara, KKTC’nin sembolü haline gelen hellim peyniri ve özel peynir tahtaları hediye edildi. Medya mensuplarına ve GTD üyelerine özel olarak düzenlenen etkinlikte, KKTC’nin zengin gastronomik kültürüne dikkat çekilerek, Türkiye ve KKTC arasındaki bağların gastronomi üzerinden de güçlendirilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte, AK Parti Kurucularından milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Belma Satır, AK Parti Milletvekili Nilhan Ayan, Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanına vekaleten müsteşar Serhan Aktunç, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demir, eski TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, ünlü tarihçi Yazar Sema Soykan, beslenme uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) Başkanı Gürkan Boztepe gibi isimler davette yer aldılar.