Slovakya ve Türkiye arasında kültürlerarası bir sofra buluşması  

Slovakya ve Türkiye’nin zengin kültürel mirası ve gastronomik gelenekleri, ilki Bratislava’da ikincisi İstanbul’da düzenlenen özel iki davetle aynı sofrada buluştu.

Davetler, Slovakya Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Jozef Ráž, Türkiye Cumhuriyeti’nin Slovakya Büyükelçisi Sayın Erkan Özoral ve Slovakya’nın Türkiye Fahri Konsolosu Sayın Levent Erdoğan ev sahipliğinde, Two Cultures, One Feast – Two Cuisines, One Table başlığıyla gerçekleşti.

(Türkiye Cumhuriyeti Slovakya Büyükelçisi Erkan Özoral - Slovakya Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Jozef Raz - Slovakya Cumhuriyeti Türkiye Fahri Konsolosu Levent Erdoğan)



Proje kapsamında, iki ülkenin modern ve yenilikçi mutfak ekipleri, Beca Istanbul ve Baroza Restaurant & Bistro’yu bir araya geldi; iki ekip, Bratislava’da gerçekleşen ilk davette Türk Mutfağının; İstanbul ayağındaysa Slovak Mutfağının modern bir dille yeniden yorumlandığı bir gastronomi deneyimi tasarladı.



Her iki ülkenin mutfak kültürünü yansıtan özgün lezzetler, tarihi ve kültürel ögeler eşliğinde misafirlere sunuldu. Diplomatik çevreler, iş dünyası temsilcileri ve kültürel aktörlerin katılımıyla, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı; iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarının pekişmesi sağlandı.