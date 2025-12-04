Simge Fıstıkoğlu ile yılbaşı ışıltısı

“Vildan’la Tadında” programı bu hafta, ekranların sevilen sunucusu ve içerik üreticisi Simge Fıstıkoğlu’nu ağırladı.

Yıllardır süren profesyonel birlikteliklerini sıcak bir enerjiyle harmanlayan Vildan Mumcu Özol ve Simge Fıstıkoğlu, yoğun programlarının arasında bir araya gelerek, izleyicilere keyifli ve ilham verici bir yılbaşı bölümü sundular.

Programın bu özel bölümünde, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan zengin baharat dokusuyla iç pilav ve modern dokunuşlarla hazırlanan nar gibi kızarmış yılbaşı tavuğu hazırlanırken; iki başarılı kadın ekrana hem lezzet, hem de keyif dolu anlar taşıdı.

Şık sunumuyla dikkat çeken yılbaşı sofrasında, iki ismin birlikte hazırladığı menü izleyicilerden tam not aldı.



Doğal, sıcak bir ev ortamında gerçekleşen çekimde, kahkahalar, mutfakta iş birliği, gündelik hayat üzerine içten paylaşımlar ve yılbaşı coşkusu, izleyicilere örnek bir “ev sohbeti” havası sundu. “Vildan’la Tadında” YouTube’da Muvia Kanalı’nda, kaçırmayın...