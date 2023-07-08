Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz tatile devam ediyor 08.07.2023 00:56 Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz tatile devam ediyor. İşte detaylar... Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'un aşkı dolu düzgün devam ediyor. Çiçeği burnunda sevgililer, ELLE Summer Weekend etkinliğine katıldı. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Türkoğlu ile Yürek Çıkmazı'nda oynayan Navruz, projelerinde hemen sonra tatile çıkmıştı. Çift, ilk defa geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğrafını paylaşmıştı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Sıla TürkoğluAlp Navruz