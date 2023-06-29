Sıla'dan 16 yıl sonra bir ilk!

Geleneksel gazino sahnelerinin ünlü mekanı Günay, Bodrum Yalıkavak'taki yazlık yerinin sezon açılışını Sıla'nın muhteşem sahne şovuyla gerçekleştirdi.



Günay'ın ısrarlı sahne teklifine kariyerinin 16. yılında 'evet' diyerek bir süredir gazino sahnelerine büyük bir hareket getiren Sıla, güçlü sesi, unutulmaz şarkıları,

Burak Erkul yönetimindeki muhteşem orkestrası ile rezervasyonları günler öncesinden dolan mekanda bayram tatiline enerji dolu bir giriş yaptı.



Sıla yoğun istek üzerine 13 Temmuz'da yeniden Bodrum Günay sahnesinde olacak.