Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı 14.06.2023 15:31 Ünlü santçı Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı. İşte haberin detayları... Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisiyle altı senedir izleyiciyle buluşan Şevval Sam, kalbini Cem Topçuoğlu‘na kaptırdı. Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor. Topçuoğlu geçen günlerde “Yasak Elma” dizisinin Esma Sultan Yalısı‘ndaki veda partisinde de sevgilisine eşlik etti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Şevval Sam