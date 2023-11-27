‘Şahane Hayatım’da yeni planlar devreye giriyor!

27.11.2023 18:51

FOX’ta yayınlanmaya başlığı günden bu yana her bölümü beğeniyle izlenen Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Şahane Hayatım’da olaylar karışıyor. Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümden yayınlanan 2. tanıtım entrika dolu bir bölümün sinyallerini veriyor.