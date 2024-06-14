Güçlü kadrosu ve merak edilen senaryosu ile şimdiden çok konuşulan film ‘Rüzgara Bırak’ setinden ilk kare okuma provasından geldi. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı ‘Rüzgara Bırak’ filminin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okuma provasında çekilen karelerin paylaşılmasıyla; hayranları daha da çok heyecanlanırken, filme olan ilgi de arttı. İlk defa bir projede bir araya gelen sevilen ikilinin uyumları ise göz kamaştırdı.

Senaryosunu Ceylan Naz’ın kalem aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu hazırlıkları uzun zamandır devam eden filmin yapımını Lanistar Medya ve Royal Pictures birlikte üstleniyorlar.



Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç‘un paylaştığı filmin çekimlerine bayram ertesinde İstanbul’da başlanacak; Urla, Çeşme ve Alaçatı’da devam edecek.

Dijtal bir platform için çekilecek olan filmin merak edilen hikayesi ise kısaca şöyle. Yazman Şirketler Grubu’nun iki veliahdı; Çeşme’de yaşayan Ege Yazıcı (Barış Arduç) ve şirketler grubunun CEO’luğunu yürüten Aslı Mansoy (Hande Erçel) karşı karşıyadırlar. Şirketin varlığının devamı; Ege’nin Çeşme’de yerleştiği ve sörf okulu kurduğu koya dev bir

otel yapılmasına bağlıdır. Her şeyi ile şehirli Aslı ve tüm benliği ile Çeşmeli olan Ege tüm farklılıklarına rağmen ne kadar benzer olduklarını kısa bir süre sonra anlayacaklardır. Bu fütursuz ikili şirketlerine mi, sörf koyuna mı yoksa birbirlerine mi sahip çıkacaklardır? ‘Rüzgara Bırak’ yakında yayında…