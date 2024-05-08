Pınar Eliçe 'Çıtı Pıtı' ile iddialı geliyor

Sözü ve müziği Soner Olgun'a ait olan şarkının düzenlemesini Alper Atakan üstlendi.

Pınar Eliçe, sahne aldığı özel bir gece de şarkısını ilk kez görücüye çıkardı. İzleyicilerden tam not alan sanatçıya sahnede 5 erkek dansçı eşlik etti.

Soner Olgun gibi usta bir isimle çalışmanın kendisi için büyük onur olduğunu söyleyen Eliçe, "6 aydır şarkı arıyordum. Yüzlerce şarkı dinledim beni anlatan benim ruhuma hitap eden tıpkı benim gibi çıtı pıtı bir kadına yakışır şarkıyı sonunda buldum. Soner Olgun gibi usta bir ismin kaleminden çıkan şarkıyı yorumlamak benim için büyük bir onur. Bu şarkım tırnaklarıyla kazıya kazıya hayatına yön veren çıtı pıtı ama aslan yürekli kadınlara armağanım olsun" dedi.