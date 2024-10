Oktober In İstanbul, Bavyera tadında bir festival yaşattı

İstanbullular, 4-6 Ekim’de gerçekleşen Oktober in İstanbul’da bueğlenceli festivalin ruhuna yakışır dekor ve kostümlerin arasında sevdikleriyle birlikte müziğin, tematik yeme-içme alternatiflerinin ve festival oyunlarının tadını çıkardılar. Viyanalı VöcklaBLECH grubunun üç gün boyunca Oktoberfest ruhuna yakışan performanslarıyla İstanbullularla buluştuğu Oktober in İstanbul’da eğlence, Athena, ENGIN, Yüksek Sadakat, Ayyuka, Mirkelam, Kalben, Sattas, Emir Yargın: Klas Pop, Kolektif İstanbul, Melis Karaduman, Brek ve Paptircem’in konserleriyle doruğa çıktı.

Şehrin eğlence mirası KüçükÇiftlik Park’ın İstanbullulara şehrin merkezinde yüzdeyüz Oktoberfest deneyimi sunan festivali Oktober in İstanbul, 4-5-6 Ekim 2024 tarihlerinde bu yıl ikinci kez gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gören festival, İstanbullulara her yönüyle Almanya’nın en köklü ve ünlü festivallerinden Oktoberfest’i yaşattı. Eğlenceli oyunlar, çeşit çeşit lezzetler, dekorlar, kostümler ve gün boyu süren müzikle tam bir festival deneyimi sunan Oktober in İstanbul, konserlerle ve konser öncesi hareketli DJ performanslarıyla daha da renklendi.

Oktober in İstanbul’un ilk gününde Athena, Ayyuka, Sattas ve Melis Karaduman; ikinci gününde ENGIN, Mirkelam, “Klas Pop” projesiyle Emir Yargın ve Brek sahne alırken festival son gününde ise Yüksek Sadakat, Kalben, Kolektif İstanbul ve Paptircem’in konserlerine ev sahipliği yaptı. Nefesli çalgıları rock müzikle harmanladıkları tarzlarıyla festival boyunca her gün sahne alan Viyanalı parti grubu VöcklaBLECH, enerjik performanslarıyla İstanbulluları coşturdu.