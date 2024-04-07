Nuri Alço'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor 07.04.2024 20:03 Nuri Alço'nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. İşte detaylar... Ramazan Bayramı tatili için Eskişehir'e giden 73 yaşındaki Nuri Alço, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçının eşi Burcu Alço, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Nuri Alço'nun Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Burcu Alço, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN