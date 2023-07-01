Nebahat Çehre bikinili görüntülendi! Genç kızlara taş çıkarttı

Nebahat Çehre bikinili görüntülendi! Genç kızlara taş çıkarttı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre (79), sezonu Kuşadası'nda açtı. Fiziğiyle dikkat çeken oyuncu adete genç kızlara taş çıkardı.


Yaz başında zayıflama uzmanı Özlem Posbaşoğlu ile çalışan Nebahat Çehre, sezonu Kuşadası’ndaki yazlığında açtı.


Kusursuz fiziği ile mankenlere taş çıkartıp tam bir efsane olduğunu bir kez daha ispatladı.


Nebahat Çehre önceki sabah erken saatlerde denize girip güneşlendi. (Posta)

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Nebahat Çehre

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