Nebahat Çehre bikinili görüntülendi! Genç kızlara taş çıkarttı

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre (79), sezonu Kuşadası'nda açtı. Fiziğiyle dikkat çeken oyuncu adete genç kızlara taş çıkardı.



Yaz başında zayıflama uzmanı Özlem Posbaşoğlu ile çalışan Nebahat Çehre, sezonu Kuşadası’ndaki yazlığında açtı.



Kusursuz fiziği ile mankenlere taş çıkartıp tam bir efsane olduğunu bir kez daha ispatladı.



Nebahat Çehre önceki sabah erken saatlerde denize girip güneşlendi. (Posta)