Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı!  

Mısır'a giden Şeyma Subaşı, kararsız kaldığını açıkladı! İşte detaylar...

Şeyma Subaşı, Mısır'a gitti.


Sosyal medya fenomeni çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.


Subaşı, 10 fotoğrafını yayınladı.


Sosyal medya fenomeni, mayıs ayında dünyaevine girdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

 

Subaşı, boşanıktan sonra tatiline devam ediyor.


Sosyal medya fenomeninin karelerine beğeni yağdı.


Subaşı, eski eşinin memleketi Mısır'dan paylaştığı karelerle adından söz ettirdi.


Fenomen isim, "Bazen 'vay be' diyorum çünkü hangisini daha çok beğendiğime karar veremiyorum" notunu düştü.


Subaşı'na beğeni yağdı.

 

 

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