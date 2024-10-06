Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

Milli boksör BUrak Mataracı ve Mert Akdağ'ın ev sahipliğinde önceki akşam Sinan Erdem spor salonunda dünya çapında organize edilecek olan Mega Fight Arena, dünyanın tanınmış

(Şafak Sezer)

Boks ve Kick Boks yıldızlarını İstanbul’da ringde mücadele ettirmek için son zamanların en önemli maç organizasyonunu hazırladı.

(Bubba Jenkins-Adam Clay)

Binlerce kişi önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonunda toplandı.

(Adam Clay)

Gece de dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Adam Clay sahne aldı.

(Cem Engin)

Geceye katılanlar arasında Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey, Nuri Alço, Şafak Sezer, Cem Engin ve dünyaca ünlü amerikalı dövüşçü Bubba Jenkins gibi isimler vardı.

(Nuri Alço)

Boks maçları başlamadan önce oyuncu Şafak Sezer ve arkadaşları ringte kısa süreli bir şov yaptı.

(Mert Akdağ - Burak Mataracı)



BU İŞİ İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Gecenin mimarları Burak Mataracı ve Mert Akdağ, "Bu sene bu işe çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu işi Türkiye'de çok çok ileri taşımak istiyoruz. İnsanların bu işi merak etmesini istiyoruz.

(Şafak Sezer)

Bu işle ilgili çok güzel planlarımız projelerimiz var. 2025 yılının Şubat ayında bambaşka bir organizasyonla yine birlikte olacağız" dediler.

(Çağla Şıkel)



BERKAY HOCAMIZI DESTEKLEMEYE GELDİK

Manken Çağla Şıkel, ''Ben çok izleyebilen birisi değil iken, dövüşen sporcu hocamız olunca çok daha heyecanlı takip etmeye başladık. Oğlum Kuzey'de ve diğer hocalamızda aynı şekilde desteklemeye geldik. Berkay hocamıza güvenimiz tam. Kazanacağından eminiz'' dedi.