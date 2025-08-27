Kuşum Aydın'dan yeni şarkı

Bu yaz Bodrum’un gözbebeği Türkbükü, unutulmaz anlara sahne oldu.

Sezon boyunca Dürdane 1901'de izleyenlerine enerjisiyle unutulmaz geceler yaşatan sahnelerin efsane ismi Kuşum Aydın, şimdi de yepyeni şarkısıyla gündemde.



Stüdyoya girerek Bize Her Gün Cumartesi adlı parçasını kaydeden Kuşum Aydın, şarkısını ilk kez Dürdane 1901’de dinleyicileriyle paylaştı.

Gecede şarkıya gelen yoğun ilgi ve olumlu tepkiler, Aydın’ın yüzünü güldürdü.

“Kendimi yeni nesile ve yapay zekâya teslim ettim” diyen Kuşum Aydın, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Yeni şarkım daha ilk günden arabalarda, kulüplerde çalmaya başladı. Bu benim için büyük bir mutluluk."

Renkli kişiliği, bitmeyen enerjisi ve müziğe olan tutkusuyla Kuşum Aydın, bu yaz da gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.