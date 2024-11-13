Kötü adam oynamayı istiyorum

Son beş yılda birçok dizi ve sinema projesinde yeteneklerini sergileyen Serkan Ceylan, oyunculuk alanında hızla yükselmeye devam ediyor. Kendini her gün daha fazla geliştirmeye odaklanan Ceylan, kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ceylan'ın en büyük hayali, kendi projelerinde başrolde yer almak. Hobi olarak yazdığı senaryolarla hayal gücünü kaleme döken oyuncu, gelecekte izleyiciyi kendi hikayeleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Rol tercihleri hakkında konuşurken, güncel projelerde "kötü adam" karakterlerini başarıyla canlandırabileceğine olan inancını dile getiriyor. Özellikle dönem dizilerinde Avrupa tarzı bir karakterde yer almayı arzulayan Ceylan, izleyicilerin onu ileride belki de bir Venedik prensesi olarak görebileceğini esprili bir dille ifade ediyor.

Serkan Ceylan'ın oyunculuk dünyasında ilham aldığı iki önemli isim ise Haluk Bilginer ve Engin Altan Düzyatan. Bu iki usta ismin izinden giderek kendini geliştiren Ceylan, önümüzdeki dönemde projelerinde daha iddialı rollerle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

 

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