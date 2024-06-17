'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Müjde Uzman'dan dikkat çeken tatil mesajı!

Müjde Uzman, iki sezon canlandırdığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılmıştı.



Alev karakterini canlandıran oyuncu, tükenmişlik sendromuna yakalandığını söylemişti.

Denize baktığı anı paylaşan Uzman, "Çözdüm, her şey çok basit; denize doğru..." dedi.



Oyuncu, "İçi dışı nihayet eşitlenmiş doğal ortamında bir MJ" yazdı.