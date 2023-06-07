Kıvanç Tatlıtuğ bakın Fatih Terim için neler yazdı? 07.06.2023 23:34 Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, teknik direktör Fatih Terim için bakın ne yazdı? İşte detaylar... Teknik direktör Fatih Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Aile dizisinin sezon finalinden sonra eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile İspanya'ya giden Tatlıtuğ, döner dönmez Adanalı hemşehrisi Terim ile bir araya geldi. Tatlıtuğ kareye, "Canım Fatim abim... Kıymetlim, O bir tane, başka yok. Hayranım ve hastasıyım" yazarak, teknik direktöre övgüler yağdırdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Kıvanç TatlıtuğFatih TerimAdana