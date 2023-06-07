Kıvanç Tatlıtuğ bakın Fatih Terim için neler yazdı?

Teknik direktör Fatih Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu.



Aile dizisinin sezon finalinden sonra eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile İspanya'ya giden Tatlıtuğ, döner dönmez Adanalı hemşehrisi Terim ile bir araya geldi.

Tatlıtuğ kareye, "Canım Fatim abim... Kıymetlim, O bir tane, başka yok. Hayranım ve hastasıyım" yazarak, teknik direktöre övgüler yağdırdı.