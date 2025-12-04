Kına'nın yıldızı Berna Tan’ın hayat mücadelesi ilham oluyor

Milyonların düğün ve kına gecelerindeki favori şarkısı hâline gelen Kına ile geniş kitlelere ulaşan Berna Tan, hayat hikâyesiyle de dikkat çekiyor.

Diyarbakır doğumlu Tan, çocuk yaşta İstanbul’da iş hayatına atılarak zorlu bir mücadele verdi.

2008’de Popstar Alaturka yarışmasına Ebru Gündeş’in seçimiyle katılması, müzik kariyerinin dönüm noktası oldu.

Genç yaşta eşini kaybeden sanatçı, yaşadığı acıyı müziğe dönüştürdü.

“Ben mutlu olamadım ama mutlu etmeyi seçtim” diyerek çıkardığı “Kına”, kısa sürede ülke çapında fenomen oldu.

“Kına”, “Alyans”, “Çakmak Çakmak”, “Evleneceğim” ve “Nare” gibi şarkılarıyla tanınan Berna Tan, bugün enerjik sahnesi ve üretkenliğiyle müzik dünyasındaki varlığını sürdürmeye devam ediyor.